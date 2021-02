Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: Trento batte Casalmaggiore e torna al successo (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Delta Despar Trentino vince in casa al tie-break (16-25, 25-23, 12-25, 25-19, 15-10) contro la VBC Èpiù Casalmaggiore nel recupero della seconda giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2020/2021. Primo set praticamente perfetto per le ragazze di coach Parisi, che nel secondo parziale concedono qualcosa in più e si vedono superate da una Trento più precisa. Casalmaggiore ritrova ritmo e vince nettamente la quarta frazione, ma Trento riapre il match e si aggiudica il successo da due punti. La squadra di Bertini torna così al successo dopo la lunga sosta causa Covid e raggiunge Casalmaggiore a quota 20 punti, ma con tre match disputati in meno. Di seguito la cronaca del ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Delta Despar Trentino vince in casa al tie-break (16-25, 25-23, 12-25, 25-19, 15-10) contro la VBC Èpiùnel recupero della seconda giornata di ritorno dellaA1. Primo set praticamente perfetto per le ragazze di coach Parisi, che nel secondo parziale concedono qualcosa in più e si vedono superate da unapiù precisa.ritrova ritmo e vince nettamente la quarta frazione, mariapre il match e si aggiudica ilda due punti. La squadra di Bertinicosì aldopo la lunga sosta causa Covid e raggiungea quota 20 punti, ma con tre match disputati in meno. Di seguito la cronaca del ...

sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile 2020/2021: la classifica aggiornata dopo i recuperi infrasettimanali - zazoomblog : LIVE VOLLEY Trento-Casalmaggiore 1-2 (16-25 25-23 12-25 0-0) Serie A1 Femminile 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA -… - colorsofeeling : Io talmente disperata che speravo che l'Orvieto Volley fosse passata per miracolo in serie C per andare a vederla g… - RivieraSportit : Pallavolo: per il campionato di serie C, il Grafiche Amadeo Rsv Sanremo affronta in casa il Volley San Antonio Geno… - SportingTargetG : Recupero 3° giornata di ritorno Campionato Volley Femm Serie A1 Bosca S.Bernardo Cuneo 2-3 Bartoccini Fortinfissi… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie SAB Heli Rubicone In Volley, Diego Matteucci presenta la quinta giornata Questa la classifica della Serie B girone E2: Geetit Bologna (*), Querzoli Forlì (*) punti 9; Titan Services San Marino punti 6; Kerakoll Sassuolo, Consar Ravenna, SABI Heli Rubicone punti 3 (*) una ...

Alla scoperta del Volley Reghion Reggio Calabria, prossimo avversario di Aragona ...Cardillo Aragona affronterà sabato 20 febbraio alle ore 18 al Palanicosia il Volley Reghion Reggio Calabria, partita valida per la quinta e ultima giornata di andata del campionato nazionale di serie ...

Volley, serie B: la federazione ha bloccato le retrocessioni ilSaronno Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: Trento batte Casalmaggiore e torna al successo RISULTATI - Volley, Trento-Casalmaggiore: la cronaca del recupero della seconda giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2020/2021 ...

Volley Modica torna al PalaRizza con Sabaudia Volley, A3 Il Volley Modica torna al PalaRizza (domenica alle 16) dopo tre settimane di assenza. Sul parquet modicano ci sarà Tuscania che è squadra di alta classifica e non può perdere punti. Dall’al ...

Questa la classifica dellaB girone E2: Geetit Bologna (*), Querzoli Forlì (*) punti 9; Titan Services San Marino punti 6; Kerakoll Sassuolo, Consar Ravenna, SABI Heli Rubicone punti 3 (*) una ......Cardillo Aragona affronterà sabato 20 febbraio alle ore 18 al Palanicosia ilReghion Reggio Calabria, partita valida per la quinta e ultima giornata di andata del campionato nazionale di...RISULTATI - Volley, Trento-Casalmaggiore: la cronaca del recupero della seconda giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2020/2021 ...Volley, A3 Il Volley Modica torna al PalaRizza (domenica alle 16) dopo tre settimane di assenza. Sul parquet modicano ci sarà Tuscania che è squadra di alta classifica e non può perdere punti. Dall’al ...