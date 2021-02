Tennis, Serena Williams lascia in lacrime gli Australian Open (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Tennista ha perso in semifinale contro Naomi Osaka “Non so… se fosse un addio non lo direi a nessuno” risponde così in conferenza stampa una visibilmente delusa Serena Williams. L’ex numero uno che ancora una volta vede sfumare il sogno di entrare ancora di più nella storia e raggiungere la cifra record di 24 prove Slam visto che ha detto addio agli Australian Open dopo aver perso contro Naomi Osaka in semifinale. Serena lascia la conferenza in lacrime senza rispondere completamente alla domanda del perché abbia offerto oggi una prestazione così deludente: tanti errori e soprattutto match chiuso in poco più di un’ora. Leggi anche: Australian Open: oltre il look c’è di più, la tuta di Serena ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lata ha perso in semifinale contro Naomi Osaka “Non so… se fosse un addio non lo direi a nessuno” risponde così in conferenza stampa una visibilmente delusa. L’ex numero uno che ancora una volta vede sfumare il sogno di entrare ancora di più nella storia e raggiungere la cifra record di 24 prove Slam visto che ha detto addio aglidopo aver perso contro Naomi Osaka in semifinale.la conferenza insenza rispondere completamente alla domanda del perché abbia offerto oggi una prestazione così deludente: tanti errori e soprattutto match chiuso in poco più di un’ora. Leggi anche:: oltre il look c’è di più, la tuta di...

