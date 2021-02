Stella Rossa-Milan, Tomori titolare. Grande prova stasera per puntare l’Inter? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Stella Rossa-Milan vedrà, ancora una volta, l'impiego di Fikayo Tomori da titolare. Una Grande prestazione per giocare contro l'Inter? Le ultime notizie Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 18 febbraio 2021)vedrà, ancora una volta, l'impiego di Fikayoda. Unaprestazione per giocare contro l'Inter? Le ultime notizie Pianeta

acmilan : Last time we faced ’em in Belgrade...we all remember how that 2006/07 #UCL campaign ended ?? L’ultima volta a Belg… - SkySport : Stella Rossa-Milan, Stankovic: 'Non abbiamo nulla da perdere. Ibra non mi stupisce' - FMCROfficial : Ecco lo striscione con il quale siamo stati accolti dai tifosi della Stella Rossa nel 2006. #PerNonDimenticare… - officialdrezz : Cancellato il tweet di sfottò sulla Stella Rossa dopo aver premuto il tasto 'traduci' su alcuni tweet che sta scriv… - PandArancio : @ric_________ No dico, insultare i tifosi della stella rossa sì mentre fare comunella con loro no? (Poi il90% degli… -