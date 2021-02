Salvini: “Il Ponte sullo Stretto? Potrebbe essere intitolato a Draghi” (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – “Il Ponte sullo stretto? Io ci credo, so che qualcuno non è d’accordo, ma in pochi credevano nella ricostruzione del ponte di Genova e invece è stato fatto. C’è un costo ipotizzato di 7 miliardi e 100mila posti di lavoro. Potrebbe chiamarsi ponte Draghi”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini incontrando i giornalisti a piazza San Luigi de’ Francesi. Leggi su dire (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – “Il Ponte sullo stretto? Io ci credo, so che qualcuno non è d’accordo, ma in pochi credevano nella ricostruzione del ponte di Genova e invece è stato fatto. C’è un costo ipotizzato di 7 miliardi e 100mila posti di lavoro. Potrebbe chiamarsi ponte Draghi”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini incontrando i giornalisti a piazza San Luigi de’ Francesi.

