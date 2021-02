Roma, accordo definito per il rinnovo di Ibanez: i dettagli (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Roma ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Roger Ibanez. Ecco quanto guadagnerà il giocatore brasiliano Secondo riferito da Il Tempo, la Roma ha praticamente definito con gli agenti di Roger Ibanez il rinnovo di contratto del difensore. Il giocatore brasiliano al momento guadagna 750mila euro ma con il nuovo contratto salirà a 1,5 milioni più bonus a stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Laha trovato l’per ildi contratto di Roger. Ecco quanto guadagnerà il giocatore brasiliano Secondo riferito da Il Tempo, laha praticamentecon gli agenti di Rogerildi contratto del difensore. Il giocatore brasiliano al momento guadagna 750mila euro ma con il nuovo contratto salirà a 1,5 milioni più bonus a stagione. Leggi su Calcionews24.com

