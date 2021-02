Ricciardi vuole “fucilare negazionisti e no-vax”, ma è una bufala degli stessi negazionisti (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Aspettando che vi svegliate”, scrive l’autrice del post. Secondo l’immagine postata Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute, avrebbe proposto di “chiudere tutto” e “fucilare negazionisti e no-vax”. Sarebbe divertente, se tutto fosse proposto come un lancio di black humor. Il post si presenta come uno screenshot da TgCom24 palesemente fake, ma anziché suscitare ilarità scatena i commenti dei complottisti che rispondono con una certa violenza. L’autrice del post, in effetti, a giudicare dal suo profilo è una convinta negazionista e no-vax, per questo il suo post ottiene un certo seguito. Un’immagine con didascalia non è un’informazione: stateci Analizziamo la tipologia di contenuto: se Ricciardi – “colpevole” di volere un nuovo lockdown totale – avesse parlato in questo modo avremmo ... Leggi su bufale (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Aspettando che vi svegliate”, scrive l’autrice del post. Secondo l’immagine postata Walter, consigliere del Ministero della Salute, avrebbe proposto di “chiudere tutto” e “e no-vax”. Sarebbe divertente, se tutto fosse proposto come un lancio di black humor. Il post si presenta come uno screenshot da TgCom24 palesemente fake, ma anziché suscitare ilarità scatena i commenti dei complottisti che rispondono con una certa violenza. L’autrice del post, in effetti, a giudicare dal suo profilo è una convinta negazionista e no-vax, per questo il suo post ottiene un certo seguito. Un’immagine con didascalia non è un’informazione: stateci Analizziamo la tipologia di contenuto: se– “colpevole” di volere un nuovo lockdown totale – avesse parlato in questo modo avremmo ...

dellorco85 : Crisanti-Galli-Ricciardi-Cartabellotta sono tutti concordi su pericolo varianti e sul rafforzare le misure. Visto c… - thetrueshade : Sono d’accordo con #Ricciardi, ci vuole un lockdown totale per lui e per tutti quelli come lui. Rinchiudeteli e no… - fattoquotidiano : La prima offensiva del centrodestra di governo è contro il ministero della Salute. “Ci vuole un cambio di passo” av… - pierozucca87 : @MediasetTgcom24 E ma Ricciardi vuole chiudere tutto anche con pochi casi! - il_gattaccio : La cosa comica è vedere come le viro-star iniziano a riposizionarsi cercando di capire da che parte tira il vento.… -