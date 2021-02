Perseverance oggi sbarcherà sul pianeta Marte

Leggi su zon

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L’arrivo diè previsto nella serata di, l’obiettivo è cercare qualsiasi traccia che possa indicare la presenza, nel passato, di vita e per farlo sarà guidato dall’elicottero-drone Ingenuity Questa sera, dopo lunghi mesi, ilarriverà su: il rover della missione Mars 2020 era stato lanciato il 30 luglio scorso da Cape Canaveral. L’arrivo diè previsto nella serata di18 febbraio, intorno alle 22:00, con una diretta della Nasa a partire dalle nostre 20:15. L’obiettivo è cercare qualsiasi traccia che possa indicare la presenza, nel passato, di vita e per farlo sarà guidato dall’elicottero-drone Ingenuity. L’elicottero è sostenuto da quattro pale in fibra di carbonio appositamente profilate per quell’atmosfera, azionate a coppie ...