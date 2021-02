repubblica : Cenere e lava nella notte: nuova spettacolare eruzione dell'Etna - infoitinterno : NUOVA FORTE ERUZIONE DELL’ETNA NELLA NOTTE, PIOGGIA DI CENERE SULLA ZONA JONICA - infoitinterno : Nuova eruzione dell'Etna: è il secondo episodio in poco più di 24 ore - Giancagt6 : Etna, nuova eruzione nella notte: gli aggiornamenti [VIDEO] - Icona Meteo - Italia_Notizie : Cenere e lava nella notte: nuova spettacolare eruzione dell'Etna -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova eruzione

Unadell'Etna in poco più di 24 ore. La lava ha iniziato a uscire dal cratere sud - Est. Il primo episodio, lunedì, aveva ricoperto di cenere e lapilli anche parte della città di Catania, ...spettacolaredell'Etna con fontane di lava dal cratere in due ...L’attività del cono vulcanico ha coinvolto nuovamente il versante orientale, dove la colata si è spinta fino a quota 2000 m.Ieri il tentativo di pulire le strade della città, ora una nuova eruzione: uno spettacolo particolarmente suggestivo di notte (LaPresse) Una nuova eruzione dell'Etna in poco più di 24 ore. La lava ha ...