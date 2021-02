Marta Bassino, chi è la prima medaglia d’oro azzurra ai Mondiali di sci (Di giovedì 18 febbraio 2021) Viene dal Piemonte profondo la nuova stella dello sci femminile italiano. Marta Bassino ha trionfato nel gigante parallelo ai Mondiali di Cortina e si è messa al collo la medaglia d’oro. È una specialista del gigante, la 24enne cuneese. Quest’anno, a 25 anni non ancora compiuti – li compirà il 27 febbraio – la consacrazione con la doppietta di Kranjska e il successo nel parallelo ai Mondiali. Il papà maestro di sci Ma chi è davvero, e quali sono le sue passioni, l’azzurra che ha regalato ai nostri colori il primo podio in questa rassegna iridata di Cortina? Nata il 27 febbraio del 1996, la 24enne di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) ha iniziato a sciare all’età di due anni con suo padre Maurizio, maestro di sci. Il suo primo trionfo iridato è arrivato a livello juniores a ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 18 febbraio 2021) Viene dal Piemonte profondo la nuova stella dello sci femminile italiano.ha trionfato nel gigante parallelo aidi Cortina e si è messa al collo la. È una specialista del gigante, la 24enne cuneese. Quest’anno, a 25 anni non ancora compiuti – li compirà il 27 febbraio – la consacrazione con la doppietta di Kranjska e il successo nel parallelo ai. Il papà maestro di sci Ma chi è davvero, e quali sono le sue passioni, l’che ha regalato ai nostri colori il primo podio in questa rassegna iridata di Cortina? Nata il 27 febbraio del 1996, la 24enne di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) ha iniziato a sciare all’età di due anni con suo padre Maurizio, maestro di sci. Il suo primo trionfo iridato è arrivato a livello juniores a ...

ItaliaTeam_it : CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOOOOOO! ?? Marta Bassino si aggiudica il parallelo di #Cortina2021! ???? RT per Super Mart… - Coninews : GIOIA TRICOLORE ?????? Con il successo nel parallelo di #Cortina2021 Marta #Bassino riporta dopo 24 anni l'Italia de… - Eurosport_IT : MARTA BASSINO È OROOOOO!!!! ???? Primo parallelo in un mondiale di sci e noi ci siamo con Marta Bassino, è storia! ??… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Cortina 2021 - Marta Bassino fuori dal podio dello slalom gigante ai Mondiali di Cortina. Non e' infatti riuscita all'azz… - ilgladiatore36 : MONDIALI #Cortina : #gut batte #shiffrin e conquista il secondo oro in gigante, soltanto 13° Marta #Bassino -