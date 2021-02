L' utile di Poste supera il miliardo E sale la cedola

SiciliaReporter : Poste Italiane, presentati i risultati preliminari del quarto trimestre: ricavi in crescita dell’1,4%, utile netto… - Notiziedi_it : Il 2020 di Poste si è chiuso con un utile di 1,2 miliardi di euro - CorriereQ : Poste, con sfida Covid -10,2% l’utile 2020. +18,7% nel quarto trimestre - CordelGiorno : IL BILANCIO 2020 di POSTE ITALIANE CHIUDE CON UN UTILE DI 1,2 MILIARDI DI EURO - laDiscussioneQ : Poste Italiane, nell'anno della pandemia chiude con +1,2 miliardi di utile #2020 #dividendo #PosteItaliane… -

Ultime Notizie dalla rete : utile Poste

I profitti aumentano del 18,7% nell'ultimo trimestre. Bene l'e - commerce. L'ad: "Basi per crescita futura"Italiane ha chiuso il 2020 con unnetto in calo a 1,2 miliardi ( - 10,2%) ma il gruppo proporrà ai soci una cedola in crescita del 5%, pari a 0,486 euro per azione.Un anno record per la raccolta dei risparmi degli italiani e per il recapito dei pacchi e una decisa ripresa nel quarto trimestre di utili e ricavi. Sono i risultati più significativi del 2020 del gru ...In questo momento la Fortitudo è a una vittoria dall’ottavo posto, l’ultimo utile per entrare nella griglia dei playoff, e a quattro punti di distanza dall’ultimo, quello che decreta la retrocessione ...