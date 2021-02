Live Granada-Napoli 0-0 | Gattuso in emergenza con 9 assenti

ilcirotano : LIVE Granada-Napoli 0-0: Gattuso senza mezza squadra, gioca Elmas - - zazoomblog : Granada Napoli LIVE: pochi minuti al fischio d’inizio - #Granada #Napoli #LIVE: #pochi #minuti - 100x100Napoli : Segui con noi la diretta testuale di #GranadaNapoli - RedazioneFM : #UEL: #GranadaNapoli in diretta - zazoomblog : LIVE Granada-Napoli Europa League in DIRETTA: Gattuso sceglie Insigne titolare! - #Granada-Napoli #Europa #League -

Ultime Notizie dalla rete : Live Granada

FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 2 - 3 - 1): Rui Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Herrera, Gonalons; Machis, Montoro, Kenedy; Jorge Molina. All.: Diego Martínez. Napoli (4 - 2 - 3 - 1): ...Il Napoli di Gattuso si presenta ai sedicesimi di finale di Europa League in piena emergenza. Gli azzurri asi giocano metà qualificazione agli ottavi ma con una rosa dei disponibili ridotta all'osso: solo 14 giocatori disponibili più sei aggregati dalla Primavera. In Spagna quindi scelte obbligate ...premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. 20.50 - Tutto pronto a Granada, tra poco squadre in campo. 20.30 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima dell ...Incomincia Granada-Napoli. Il Napoli, in maglia azzurra, attacca da sinistra verso destra mentre il Granada, in maglia biancorossa, attacca da destra verso sinistra. Battono gli spagnoli che subito si ...