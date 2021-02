Lazio pronta alla battaglia in Federcalcio per il caso tamponi: la strategia del club (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Lazio si prepara alla battaglia in Federcalcio per difendersi dalle accuse della Procura sul caso tamponi: ecco la strategia La linea difensiva della Lazio è pronta, le idee sulla strategia da seguire nel dibattimento davanti al Tribunale federale è chiara, anche se all’interno del club non c’è serenità dopo i deferimenti per il caso tamponi. Il motivo? Benché il presidente Lotito e i medici siano convinti di avere rispettato il protocollo anti-Covid, e lo ripetano con convinzione, anche loro sanno che tutto si deciderà in base all’interpretazione delle norme. Come riporta Il Messaggero Lotito sta studiando – coadiuvato dall’avvocato Gentile – la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lasi preparainper difendersi dalle accuse della Procura sul: ecco laLa linea difensiva della, le idee sullada seguire nel dibattimento davanti al Tribunale federale è chiara, anche se all’interno delnon c’è serenità dopo i deferimenti per il. Il motivo? Benché il presidente Lotito e i medici siano convinti di avere rispettato il protocollo anti-Covid, e lo ripetano con convinzione, anche loro sanno che tutto si deciderà in base all’interpretazione delle norme. Come riporta Il Messaggero Lotito sta studiando – coadiuvato dall’avvocato Gentile – la ...

