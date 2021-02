La paura di essere esclusi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La mia amica Valentina ama i fiori e i libri. Se ne prende cura, di entrambi, con garbo, intelligenza, decoro. Durante tale pratica di cura, ha illuminato questo inverno del nostro scontento con dei versi concilianti il mese di febbraio e le mimose. Si tratta di una citazione della poesia “Ultimi cori per la terra promessa” di Giuseppe Ungaretti, raccolta nell’opera Il taccuino del vecchio. A un certo punto, il poeta scrive: Ogni anno, mentre scopro che Febbraio È sensitivo e, per pudore, torbido, Con minuto fiorire, gialla irrompe La mimosa. S’inquadra alla finestra Di quella mia dimora d’una volta, Di questa dove passo gli anni vecchi La mimosa è stata chiaramente l’immagine, la “madeleine” scatenante il ricordo ungarettiano. Ma nel leggere i versi citati, sono stato colpito da quell’aggettivo utilizzato per il mese tuttora in corso: “torbido”. Mi sembra alquanto adeguato alla ...