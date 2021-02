(Di giovedì 18 febbraio 2021)non è soddisdellae e della strategia di marketing di WB per la sua nuova versione dinon è soddisdeldaa livello didel suo'sche, dopo tanta fatica, sta per arrivare in streaming su HBO Max negli USA. Dopo anni di campagne da parte dei fan,'sè finalmente pronto per approdare al ...

cinefilosit : Justice League Snyder Cut: il vero motivo dietro il ritorno del Joker di Jared Leto #ILoveCinefilos - seandbln : a proposito di funko mi avevano regalato quello di flash però è quello di justice league ???????? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Justice League, Zack Snyder: ' Warner Bros non ha fatto un gran lavoro con la distribuzione internazionale… - cinefilosit : Justice League: Mortal, Jay Baruchel torna sul film mai realizzato: 'Sarebbe stato folle' #ILoveCinefilos - davidebabele : RT @federicopol2: @lastknight @alex_orlowski @oscar_puente_ @RiccardoLuna @disinformatico @ValentinaPetrin @ValerioNicolosi @Niebbo Come po… -

Ultime Notizie dalla rete : Justice League

Jay Baruchel , che avrebbe dovuto interpretare Maxwell Lord in: Mortal di George Miller , ha dichiarato che il film mai realizzato sarebbe stato totalmente folle. Baruchel avrebbe dovuto interpretare lo stesso personaggio portato sullo schermo ...... il nuovo show non sarà collegato né al film con Keanu Reeves del 2005 né alla serie NBC, ma offrirà uno sguardo nuovo sul personaggio di John Constantine e avrà legami con la serie...Zack Snyder non è soddisfatto della distribuzione internazionale e e della strategia di marketing di WB per la sua nuova versione di Justice League. Zack Snyder non è soddisfatto del lavoro fatto da W ...Il regista ha discusso l'attesissimo incontro tra i personaggi di Ben Affleck e Jared Leto nel suo cut di Justice League.