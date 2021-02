Insider trading | assolto Giuseppe De Longhi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Manca la prova della rivelazione di informazioni 'price sensitivè. Per questoDè, patron dell'omonimo gruppo, è statoa Milano ' perché il fatto non sussiste ' nel processo ...

Per questo Giuseppe Dè Longhi , patron dell'omonimo gruppo, è stato assolto a Milano ' perché il fatto non sussiste ' nel processo con rito abbreviato che lo vedeva imputato perin ...... patron dell'omonimo gruppo, è stato assolto oggi - 18 febbraio - a Milano 'perché il fatto non sussiste' nel processo con rito abbreviato che lo vedeva imputato perin relazione alla ...TREVISO - Manca la prova della rivelazione di informazioni 'price sensitive'. Per questo Giuseppe de Longhi, patron dell'omonimo gruppo, è stato assolto oggi - 18 febbraio - ...Il pm Stefano Civardi, titolare del fascicolo, aveva chiesto un anno e 8 mesi di reclusione. Il giudice non ha condiviso l'ipotesi dell'accusa secondo cui l'imprenditore, in qualità di presidente del ...