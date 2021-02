Granada Napoli 2-0 LIVE | Zielinski ci prova | alto

(Di giovedì 18 febbraio 2021) All’Estadio de Los Cármenes, il match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Estadio de los Cármenes,si affrontano nel match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 6? Tiro– Elmas calcia al volo da calcio d’angolo. Pallone altissimo. 15? Occasione– Foulquier sfonda sulla destra e entra in area con un sombrero su Maksimovic. Meret è bravo a chiudere il tiro in uscita. 19? GOL– Cross tagliato e profondo dalla sinistra di ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - capuanogio : La panchina del #Napoli oggi a Granada ?? (#IlMattino) - sscnapoli : ?? | #GranadaNapoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev ?? - zazoomblog : Granada-Napoli spagnoli avanti: gol di Herrera e Kenedy è 2-0 (VIDEO) - #Granada-Napoli #spagnoli #avanti: - fedecaccy : RT @FNSBlog: 'Momento in cui il Granada ha pensato di lasciare l'iniziativa al Napoli'. Avranno pensato (giustamente) 'chi cazzo ce lo fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Napoli

Ora tocca al. Il ritorno di questi sedicesimi di Europa League è in programma la prossima settimana. Stella Rossa - Milan 2 - 2 Ampio turnover per Pioli, Castillejo - Krunic - Rebic ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'andata dei sedicesimi dell'Europa League 2020/21: pagelle...LIVE - Granada - Napoli è l'andata dei sedicesimi finale di Europa League. In Andalusia gli azzurri decimati dagli infortuni provano ad indirizzare la qualificazione. 30' Bel cross di Mario Rui. Non..Non sono iniziati nel migliore dei modi i sedicesimi di Europa League per il Napoli che al termine del primo temo si trova sotto per 2 a 0 contro il Granada. Uno-due micidiale degli spagnoli che sono ...