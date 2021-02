Governo Draghi diretta, oggi il voto di fiducia alla Camera. Crimi (M5S) annuncia l'espulsione dei 15 senatori ribelli (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con 262 sì, 40 no e due astenuti, il Senato ieri ha dato la fiducia al Governo guidato dal premier Mario Draghi. Tra i contrari, ci sono 15 voti del M5S. oggi anche alla Camera dei deputati si... Leggi su ilmattino (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con 262 sì, 40 no e due astenuti, il Senato ieri ha dato laalguidato dal premier Mario. Tra i contrari, ci sono 15 voti del M5S.anchedei deputati si...

Governo: Camera, al via dibattito fiducia Al via nell'Aula della Camera il dibattito sulla fiducia al governo Draghi. Il presidente del Consiglio segue il dibattito (che sarà interamente trasmesso in televisione) dai banchi del governo. In base a quanto deciso dai capigruppo di Montecitorio,la ...

Irpef, semplificazioni e lotta all’evasione: ecco la riforma fiscale del governo Draghi Il Sole 24 ORE Governo, ok alla fiducia con 262 sì 23.50 Governo, ok alla fiducia con 262 sì Via libera dall'Aula del Senato alla fiducia al Governo Draghi. I voti favorevoli sono stati 262, i contrari 40 e gli astenuti 2. Erano presenti 305 senatori, ...

Governo Draghi, il voto di fiducia alla Camera Al via nell'Aula della Camera il dibattito sulla fiducia al governo Draghi. Il presidente del Consiglio segue il dibattito (che sarà interamente trasmesso in televisione) dai banchi ...

