Ex Ilva, ArcelorMittal deposita ricorso contro sentenza del Tar Lecce (Di giovedì 18 febbraio 2021) BARI – ArcelorMittal Italia comunica, in una nota, di aver depositato al Consiglio di Stato in Roma, l'atto di appello contro la sentenza del Tar Lecce dello scorso 13 febbraio. In quella data il Tribunale amministrativo aveva respinto il ricorso della multinazionale contro l'ordinanza del primo cittadino di Taranto, Rinaldo Melucci, del 27 febbraio 2020, che predisponeva la chiusura dell'area a caldo se, entro 30 giorni, non fossero state rimosse le fonti dell'inquinamento ambientale.

