Cruz | «Ibrahimovic è davvero superiore agli altri Vi spiego perché»

Julio Cruz, Ospite del programma di Espn 'FShow', ha parlato dei rapporti amicali intessuti all'epoca in cui giocava nell'Inter: «Luis Figo è una persona fantastica, come sua moglie e i figli. Abbiamo condiviso molte cose insieme. Anche Zlatan Ibrahimovic era una personalità molto forte, però credo che sia conscio della sua forza e si senta sicuro. Ed è vero che ha un piede sinistro fantastico. Penso poi a Patrick Vieira, alla sua eleganza quando era in campo; riusciva a tracciare tutte le traiettorie con il suo piede fantastico».