Cortina | la coach iraniana non va ai mondiali di sci | il marito non vuole

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Samira Zargari, commissario tecnico della nazionale iraniana femminile di sci, non è ai mondiali di Cortina. Non un problema di salute, non uno legato al Covid, ma un divieto per legge. Essendo una donna, in Iran, non ha libertà di movimento fuori dal suo Paese e il marito, secondo la legge vigente nella Repubblica Islamica, le ha proibito di partire. Senza il consenso del marito o del padre le donne non possono avere passaporto e documenti per viaggiare e serve comunque una ulteriore autorizzazione dell’uomo.