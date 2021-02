Carlo Verdone | «I miei maestri? Federico Fellini e Sergio Leone»

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L'attore e regista ha scritto un libro che attraversa il suo passato, tra nostalgia e tenerezza. Con Panorama, da straordinario «pedinatore di italiani» qual è, parla di idiosincrasie e stupori, di maschere sociali e anche dell'arrivo di Mario Draghi... Buongiorno, cominciamo dalla buona notizia: come si sta con due anche nuove di titanio?«Mi sembra d'essere ringiovanito di trent'anni. Ricominciare a fare movimenti che avevi dimenticato è come guadagnare un pezzo di vita». La notizia cattiva è che i cinema ancora non aprono.«E il fatto è fonte di grande apprensione e tristezza. Tutti noi del settore temiamo che il pubblico cambi atteggiamento. Le persone di mezza età che amavano la sala resteranno spettatori, ma i giovanissimi che già prima la frequentavano poco si abitueranno sempre più al display?» Si vive una volta sola, il suo ...