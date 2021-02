Australian Open 2021 | Naomi Osaka | “Un onore giocare contro Serena Williams Vinco per continuare a vincere”

(Di giovedì 18 febbraio 2021)ce l’ha fatta. La giapponese disputerà la sua seconda finale agli, dopo quella vinta nel 2019, al termine di un match dominatola 23 volte vincitrice Slam. In 66?ha fatto sua la partita, sullo score di 6-3 6-4, imponendo il proprio ritmo nello scambio e approfittando di una versione dimolto fallosa. Il punteggio finale alla Rod Laver Arena ha posto l’accento sulla portata della sua prova al cospetto di chi in sette circostanze è stata capace di trionfare a Melbourne. Per questo,, ha voluto tributare un pensiero all’avversaria: “Sono cresciuta guardando, e il solo fatto di poterci ...

Serena Williams perde in due set, ancora una volta contro Naomi Osaka e si mette la mano sul cuore lasciando il campo e gli Australian Open. In conferenza stampa le chiedono se per lei quel gesto significasse un addio. E lei risponde: "Se pure lo fosse, non lo direi a nessuno", prima di scoppiare in lacrime.