Atalanta, Djimsiti tra Napoli e Real Madrid: "Attenzione agli azzurri. I blancos? Li guardavamo in tv e adesso proveremo a batterli…" Giorni intensi in casa Atalanta tra il campionato, con la sfida del Gewiss Stadium di Bergamo contro il Napoli, e la Champions League, con la gara contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi dii mercoledì 24 febbraio alle ore 21. Il difensore della Dea Berat Djimsiti ha parlato all'Eco di Bergamo a Bergamo Tv del doppio impegno senza nascondere le ambizioni della squadra di Gasperini.Djimsiti pronto per la doppia sfidacaption id="attachment 1046799" align="alignnone" width="628" Djimsiti, getty images/caption"Il Napoli gioca un buon calcio da anni, sempre in avanti, ma noi conosciamo bene anche le nostre forze, li abbiamo già messi in difficoltà in queste due partite di Coppa Italia", ha spiegato Djimsiti in vista della gara di ...

