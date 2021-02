A Bologna arriva il patentino per usare i social correttamente (Di giovedì 18 febbraio 2021) BOLOGNA – Un patentino per l’uso corretto dei social da dare ai ragazzi e ai loro genitori. È l’iniziativa che il Comune di Bologna, attraverso il servizio Informagiovani, sta per mettere in campo come ulteriore strumento per affrontare alcuni dei problemi collaterali alla pandemia in atto e al maggiore uso delle nuove tecnologie da parte degli adolescenti, anche per motivi di studio e di relazione. Come spiega oggi in commissione Scuola di Palazzo D’Accursio l’assessore comunale alle Politiche giovanili, Elena Gaggioli, l’idea è realizzare un vero e proprio “patentino social”, attraverso un “corso di formazione per genitori e alunni che illustri i pericoli e le buone condotte da tenere nell’utilizzo di questi strumenti”. Rispetto a fenomeni patologici e di cyberbullismo, spiega Gaggioli, “per noi è importante prevenire, creando consapevolezza”. Anche per questo, a Palazzo D’Accursio si sta pensando di estendere l’iniziativa “anche agli under 14” e di realizzare “un percorso anche per le elementari, visto che oggi il primo smartphone spesso viene regalato per la comunione”, sottolinea l’assessore. Leggi su dire (Di giovedì 18 febbraio 2021) BOLOGNA – Un patentino per l’uso corretto dei social da dare ai ragazzi e ai loro genitori. È l’iniziativa che il Comune di Bologna, attraverso il servizio Informagiovani, sta per mettere in campo come ulteriore strumento per affrontare alcuni dei problemi collaterali alla pandemia in atto e al maggiore uso delle nuove tecnologie da parte degli adolescenti, anche per motivi di studio e di relazione. Come spiega oggi in commissione Scuola di Palazzo D’Accursio l’assessore comunale alle Politiche giovanili, Elena Gaggioli, l’idea è realizzare un vero e proprio “patentino social”, attraverso un “corso di formazione per genitori e alunni che illustri i pericoli e le buone condotte da tenere nell’utilizzo di questi strumenti”. Rispetto a fenomeni patologici e di cyberbullismo, spiega Gaggioli, “per noi è importante prevenire, creando consapevolezza”. Anche per questo, a Palazzo D’Accursio si sta pensando di estendere l’iniziativa “anche agli under 14” e di realizzare “un percorso anche per le elementari, visto che oggi il primo smartphone spesso viene regalato per la comunione”, sottolinea l’assessore.

