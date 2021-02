90 volontari saranno infettati col coronavirus (Di giovedì 18 febbraio 2021) La sperimentazione è stata autorizzata nel Regno Unito: studierà il virus e il modo in cui si trasmette, con qualche rischio Leggi su ilpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) La sperimentazione è stata autorizzata nel Regno Unito: studierà il virus e il modo in cui si trasmette, con qualche rischio

