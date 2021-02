5 consigli per migliorare la batteria dei telefoni Huawei più a lungo (Di giovedì 18 febbraio 2021) La batteria è tra gli aspetti fondamentali di un qualsiasi smartphone, visto che senza nulla può funzionare. Come riportato da ‘Huawei Central‘, con la giusta cura e attenzione nelle cose quotidiane, l’autonomia del dispositivo può aumentare. Per prima cosa, bisognerebbe utilizzare sempre e solo caricabatterie originali per una migliore esperienza di ricarica. L’uso di alimentatori di scarsa qualità può danneggiare lo smartphone. In seconda battuta, bisogna evirare il sovraccarico: la batteria è composta di due elettrodi (positivo e negativo) e un elettrolita, ma se lo stato di alto potenziale persiste per lungo tempo, il materiale dell’elettrodo positivo si decompone lentamente per rilasciare ossigeno, e nell’elettrolita le molecole di solvente si ossidano e si decompongono per produrre anidride carbonica. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Laè tra gli aspetti fondamentali di un qualsiasi smartphone, visto che senza nulla può funzionare. Come riportato da ‘Central‘, con la giusta cura e attenzione nelle cose quotidiane, l’autonomia del dispositivo può aumentare. Per prima cosa, bisognerebbe utilizzare sempre e solo caricabatterie originali per una migliore esperienza di ricarica. L’uso di alimentatori di scarsa qualità può danneggiare lo smartphone. In seconda battuta, bisogna evirare il sovraccarico: laè composta di due elettrodi (positivo e negativo) e un elettrolita, ma se lo stato di alto potenziale persiste pertempo, il materiale dell’elettrodo positivo si decompone lentamente per rilasciare ossigeno, e nell’elettrolita le molecole di solvente si ossidano e si decompongono per produrre anidride carbonica. ...

