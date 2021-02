Zingaretti | “Governo Draghi grande scommessa | ma noi restiamo alternativi alla Lega”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Il Pd c’è, e sosterrà con impegno e lealtà il, che rappresenta una, la cui forza e successo saranno misurati su risultati”. In un lungo intervento su Repubblica il segretario del Pd Nicolatraccia la linea dei prossimi mesi. Ora un programma essenziale, fermare la pandemia e creare lavoro, spendendo bene le risorse europee. Temi su cui occorre generosità e lealtà da parte di tutte le forze politiche. “Nella consapevolezza”, nota il leader dem, “che il partito rimane per il futuro nettamente alternativo. E un confronto parlamentare, per lavorare a riforme istituzionali e elettorali”. “Ci batteremo per il lavoro, la scuola e nuove infrastrutture sociali, tasse più giuste. Su questi temi occorre generosità e lealtà da ...

petergomezblog : Governo, incontro tra Zingaretti e Salvini. Il leader leghista: “Abbiamo parlato di lavoro e blocco dei licenziamen… - AnnalisaChirico : La leadership di Zingaretti ha fatto acqua da tutte le parti, e ciò avrà conseguenze nel partito. È l’uomo che vole… - Rinaldi_euro : Donne e disabili, Zingaretti choc. E Salvini ha azzeccato la mossa - - Patrizi57522752 : @FranceTorse @FratellidItalia @nzingaretti @pdnetwork Ricordiamo a Zingaretti che lui fà parte del governo - vincereelezioni : 'Basta liti ma il Pd è alternativo alla Lega' dice Zingaretti -

Così, secondo quanto apprende l'Adnkronos, il capo politico M5S Vito Crimi, aprendo l'assemblea dei deputati 5 Stelle alla vigilia del voto di fiducia al Senato sul governo Draghi