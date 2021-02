Viminale | pubblicato il report sugli scomparsi in Italia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)del. Nel 2020, insono scomparse circa 13.000 persone, di cui il 57% è composto da minorenni. La tendenza è in calo con l’11% in meno delle denunce rispetto all’anno precedente. Lo rivela la relazione annuale presentata dal Ministero dell’Interno sulle persone scomparse, curata del commissario straordinario Silvana Riccio. I dati della ricerca

... come hanno accertato i dati delnel 2020 sono aumentate di oltre il 70% a causa della ... tacciamo un attimo Lo scorso 25 novembre 2020, il Ministero della Salute hai dati sul ......che arrivano dalle commissioni territoriali e che vengono resi noti periodicamente dal. ... Ma così, si domanda l'avvocato civilista padovano Matteo Mion in un commento alla sentenza...Viminale: pubblicato il report sugli scomparsi. Più della metà delle persone di cui sono perse le tracce in Italia è di origine straniera ...Nel 2020, in Italia sono scomparse 13.527 persone, più della metà, 7.672, minorenni, 5.511 dei quali di nazionalità straniera. La tendenza è in calo con l'11% in meno delle denunce rispetto all'anno p ...