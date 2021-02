Vaccino, accordo tra Pfizer-BioNTech e Ue per 200 milioni di dosi in più (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pfizer e BioNTech hanno annunciato oggi un accordo con la Commissione europea per la fornitura di ulteriori 200 milioni di dosi del Vaccino anti-Covid ai 27 Stati membri dell’Unione. La Commissione ha inoltre la possibilità di richiedere ulteriori 100 milioni di dosi. Il nuovo accordo si aggiunge a 300 milioni di dosi che sono già state impegnate nell’Ue fino al 2021 nell’ambito del primo accordo di fornitura firmato lo scorso anno. Le ulteriori 200 milioni di dosi saranno consegnate nel 2021, con una stima di 75 milioni da fornire nel secondo trimestre. Il totale delle dosi da consegnare agli Stati europei entro la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021)hanno annunciato oggi uncon la Commissione europea per la fornitura di ulteriori 200didelanti-Covid ai 27 Stati membri dell’Unione. La Commissione ha inoltre la possibilità di richiedere ulteriori 100di. Il nuovosi aggiunge a 300diche sono già state impegnate nell’Ue fino al 2021 nell’ambito del primodi fornitura firmato lo scorso anno. Le ulteriori 200disaranno consegnate nel 2021, con una stima di 75da fornire nel secondo trimestre. Il totale delleda consegnare agli Stati europei entro la ...

