TikTok è stata denunciata dalle associazioni europee dei consumatori (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Photo by NARINDER NANU/AFP via Getty Images)L'organizzazione europea dei consumatori, il Beuc, e altre 15 associazioni locali hanno inviato una denuncia contro TikTok alla Commissione europea. L'accusa è di non tutelare a sufficienza i suoi iscritti, soprattutto i più piccoli, alla luce della forte presenza di contenuti inappropriati, pubblicità occulte e violazioni dei diritti degli utenti. Nel mirino ci sono i servizio della piattaforma, ritenuti poco chiari. Alcuni video, inoltre, celerebbero pratiche di marketing scorrette, dannose soprattutto per i più piccoli. Viene contestata la trasparenza del processo di raccolta dei dati personali. Ivo Tarantino, responsabile relazioni esterne di Altroconsumo, associazioni di consumatori italiani che si è unita alla causa, ...

