(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Dipartimento di Giustizia ha indicato i nomi dei tre sospettaticon vittimanel. Il casocon vittima i vertici dinel, sembra ora avere dei colpevoli. Il Dipartimento di Giustizia ha infatti annunciato che sono stati emessi dei mandati di arresto per tre giovani che dovrebbero essere attualmente nella Corea del Nord. Jon Chang Hyok, Kim Il e Park Jin Hyok, secondo quanto dichiarato dalle autorità, lavoravano per una realtà chiamata Reconnaissance General Bureau, una divisione dei servizi segreti della Corea del Nord. ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Sony Pictures: tre nordcoreani accusati degli attacchi hacker avvenuti nel 2014 - Piergiulio58 : RT @CafeGeopolitico: #USA: Dipartimento di Giustizia ha incriminato tre hacker della #CoreadelNord per aver rubato 1,3 miliardi di dollari… - ilaria_nofasci : RT @marcocongiu: Il Dip. di Giustizia ha formalizzato le accuse contro 3 spie nordcoreane accusate del mega attacco hacker col virus WannaC… - max_pell : RT @marcocongiu: Il Dip. di Giustizia ha formalizzato le accuse contro 3 spie nordcoreane accusate del mega attacco hacker col virus WannaC… - pelizza_simone : RT @CafeGeopolitico: #USA: Dipartimento di Giustizia ha incriminato tre hacker della #CoreadelNord per aver rubato 1,3 miliardi di dollari… -

Ultime Notizie dalla rete : Sony Pictures

Movieplayer.it

L'adattamento cinematografico della fortunata serie di videogames ad opera della Capcom è stato realizzato e distribuito dalla, già dietro la 'realizzazione' di una saga ...Giudizi che hanno attirato l'attenzione dei produttori di Netflix,Television e Left Bank, tentati dall'idea di un adattamento in forma di serie TV. Il passaggio dalle ...Sony ha pubblicato un video in anteprima del film con Milla Jovovich diretto da Paul W. S. Anderson come anticipazione dei 99 minuti totali nel giorno in cui esce in streaming in attesa dell’home vide ...Monster Hunter: la featurette dedicata alle armi che ritroviamo nel film La Sony Pictures ha rilasciato una featurette di Monster Hunter, pellic... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, regist ...