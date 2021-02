Recovery Fund, Unrae: priorità per colonnine e rinnovo parco circolante (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – In base agli ultimi dati pubblicati dall’Associazione europea dei costruttori (ACEA), il mercato europeo ha perso più di un quarto delle immatricolazioni nel primo mese dell’anno con 842.835 vetture rispetto a 1.134.898 dello stesso periodo 2020, come conseguenza degli impatti negativi delle restrizioni da Covid-19 e di due giorni lavorativi in meno. “La crisi di mercato che stiamo attraversando offre l’occasione di voltare pagina e di riavviare la necessaria ripresa economica all’insegna dell’economia verde. Se con le vetture elettriche e i modelli sperimentali a idrogeno i produttori sono già pronti al cambiamento, non altrettanto si può dire delle istituzioni pubbliche: non si può puntare alla diffusione dei modelli elettrici se non c’è una adeguata rete di punti di ricarica”, ha commentato Michele Crisci, Presidente dell’Unrae, l’Associazione delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – In base agli ultimi dati pubblicati dall’Associazione europea dei costruttori (ACEA), il mercato europeo ha perso più di un quarto delle immatricolazioni nel primo mese dell’anno con 842.835 vetture rispetto a 1.134.898 dello stesso periodo 2020, come conseguenza degli impatti negativi delle restrizioni da Covid-19 e di due giorni lavorativi in meno. “La crisi di mercato che stiamo attraversando offre l’occasione di voltare pagina e di riavviare la necessaria ripresa economica all’insegna dell’economia verde. Se con le vetture elettriche e i modelli sperimentali a idrogeno i produttori sono già pronti al cambiamento, non altrettanto si può dire delle istituzioni pubbliche: non si può puntare alla diffusione dei modelli elettrici se non c’è una adeguata rete di punti di ricarica”, ha commentato Michele Crisci, Presidente dell’, l’Associazione delle ...

