Porto-Juventus | Cucchi | “Errore di Bentancur? Non commento | ho già detto cosa penso”

FCPorto : ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa - juventusfc : ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - futbolarena : Porto 1-0 Juventus (Devre) ?? 2' Taremi - UEFAcom_it : Juventus sotto all'intervallo! Porto - Juventus 1-0 SEGUI LA SFIDA LIVE ?? #UCL | @juventusfc -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Juventus

Anche perché ilè ben messo in campo. Soprattutto centralmente la truppa di Conceicao non concede nulla. E la Juve, imprecisa, non riesce a servire gli esterni che hanno un po' di spazio.Dopo il vice - presidente Pavel Nedved, è tempo per Fabio Paratici di dire la sua sulla stagione bianconera. Una campagna europea fin qui condotta in modo più che discreto, contro ilsi spera di confermare questo trend positivo. Queste le sue parole: 'In Champions si è sempre concentrati, non è che a Lione non lo fossimo. Non abbiamo disputato una buona gara e abbiamo perso ...All’Estadio Do Dragao improvvisamente c’è un lancio di fuochi d’artificio sul campo in cui stanno giocando Porto e Juventus per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Come avvenuto in It ...Entra nel vivo la Champions League con gli incontri degli ottavi di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri in programma.