Porto-Juventus 2-1, le pagelle di CalcioWeb: bianconeri inguardabili, Chiesa tiene in vita la speranza [FOTO] (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ andata in archivio l’andata degli ottavi di finale di Champions League, si sono affrontate Porto e Juventus. Avvio horror per la squadra di Andrea Pirlo, stesso risultato anche ad inizio ripresa: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I bianconeri complicano terribilmente le chance di qualificazione ai quarti di finale, ma tutto si deciderà comunque nella sfida di ritorno. Pronti, via ed il Porto passa in vantaggio. Papera Szczesny-Bentancur, arriva il gol di Taremi. La Juventus fa una fatica enorme, ad inizio secondo tempo arriva il raddoppio con Marega. Nella ripresa Chiesa tiene in vita la speranza qualificazione con il gol del definitivo 2-1. In ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ andata in archivio l’andata degli ottavi di finale di Champions League, si sono affrontate. Avvio horror per la squadra di Andrea Pirlo, stesso risultato anche ad inizio ripresa: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Icomplicano terribilmente le chance di qualificazione ai quarti di finale, ma tutto si deciderà comunque nella sfida di ritorno. Pronti, via ed ilpassa in vantaggio. Papera Szczesny-Bentancur, arriva il gol di Taremi. Lafa una fatica enorme, ad inizio secondo tempo arriva il raddoppio con Marega. Nella ripresainlaqualificazione con il gol del definitivo 2-1. In ...

