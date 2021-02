Paris Hilton pubblica il video musicale di Heartbeat (in cui appare il fidanzato) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Così a caso, senza una vera logica commerciale e discografica, Paris Hilton ha pubblicato il video musicale di Heartbeat, brano del 2006. Il pezzo fa parte del primo e unico album della bella ereditiera, uscito ormai 15 anni fa. Paris ha spiegato che questo pezzo adesso significa molto per lei e che sentiva il bisogno di girare un video per celebrare l’amore con Carter Reum, che appare nella clip e da cui avrà 2 gemelli. “Ho ascoltato il mio disco così tanto con il mio ragazzo. Nel 2006, non sapevo nemmeno cosa fosse l’amore, ma adesso le parole di Heartbeat hanno finalmente un significato. Descrive il modo in cui mi sento quando sono con lui, tanto che ho pensato “Devo fare un video ... Leggi su biccy (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Così a caso, senza una vera logica commerciale e discografica,hato ildi, brano del 2006. Il pezzo fa parte del primo e unico album della bella ereditiera, uscito ormai 15 anni fa.ha spiegato che questo pezzo adesso significa molto per lei e che sentiva il bisogno di girare unper celebrare l’amore con Carter Reum, chenella clip e da cui avrà 2 gemelli. “Ho ascoltato il mio disco così tanto con il mio ragazzo. Nel 2006, non sapevo nemmeno cosa fosse l’amore, ma adesso le parole dihanno finalmente un significato. Descrive il modo in cui mi sento quando sono con lui, tanto che ho pensato “Devo fare un...

C'è una sorta di predestinazione nelle scelte musicali di Paris Hilton, che, quindici anni dopo aver pubblicato la sua Heartbeat, ha deciso di farne un video. "Questa canzone descrive l'esatto modo in cui il mio fidanzato mi fa sentire", ha spiegato al ...

Sono anni che i fan di Britney sostengono rumorosamente la sua causa attraverso il movimento #FreeBritney che ha raccolto adesioni a tutto campo, da Cher a Paris Hilton, da Miley Cyrus all'...

L'ereditiera taglia il traguardo degli anta. Da pochi mesi ha rivelato gli eventi traumatici che hanno segnato la sua adolescenza e le conseguenze che hanno avuto nella sua vita ...

Sara Sampaio sul suo profilo Instagram: "Siate gentili con le persone e con voi stessi e per favore smettete di commentare i cambiamenti dei corpi degli altri" La top model, classe 1992, ha condiviso ...

