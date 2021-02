Paganese, un punto che fa morale: azzurrostellati fermati dai pali a Francavilla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFrancavilla – La Paganese torna da Francavilla con un punto che fa morale ma anche con una buona dose di rammarico. Gli azzurrostellati masticano amaro, venendo fermati dai legni della porta pugliese. Le sensazioni negative per i ragazzi di Di Napoli non tardano ad arrivare. Pronti via e Mendicino fa tremare il palo a Costa battuto. La replica dei padroni di casa è affida a Vazquez, Baiocco si supera salvando la Paganese. Cresce il Francavilla, a un passo dal vantaggio con Adorante: assist perfetto di Franco, il ragazzo scuola Parma sbaglia clamorosamente a tu per tu col portiere. Scampato il pericolo, gli azzurrostellati vanno nuovamente a un passo dal colpaccio. Schiavino impatta di testa e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Latorna dacon unche fama anche con una buona dose di rammarico. Glimasticano amaro, venendodai legni della porta pugliese. Le sensazioni negative per i ragazzi di Di Napoli non tardano ad arrivare. Pronti via e Mendicino fa tremare il palo a Costa battuto. La replica dei padroni di casa è affida a Vazquez, Baiocco si supera salvando la. Cresce il, a un passo dal vantaggio con Adorante: assist perfetto di Franco, il ragazzo scuola Parma sbaglia clamorosamente a tu per tu col portiere. Scampato il pericolo, glivanno nuovamente a un passo dal colpaccio. Schiavino impatta di testa e ...

