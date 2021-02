Manifatturiero, produzione e fatturato in crescita (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 febbraio 2021 - fatturato e produzione in crescita quasi ovunque rispetto al resto dell'anno e la sensazione che il peggio possa essere finalmente passato. Perlomeno nel settore ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 febbraio 2021 -inquasi ovunque rispetto al resto dell'anno e la sensazione che il peggio possa essere finalmente passato. Perlomeno nel settore ...

Manifatturiero, produzione e fatturato in crescita ... 17 febbraio 2021 - Fatturato e produzione in crescita quasi ovunque rispetto al resto dell'anno e la sensazione che il peggio possa essere finalmente passato. Perlomeno nel settore manifatturiero, ...

Produzione, nel 2020 la Bergamasca ha perso il 10% del fatturato Nonostante questi risultati positivi, in controtendenza con il dato nazionale dove la produzione ha ... Il risultato medio del 2020 registra quindi una perdita pesante per il manifatturiero bergamasco, ...

Manifatturiero, produzione e fatturato in crescita Il Giorno Manifatturiero, produzione e fatturato in crescita Milano, 17 febbraio 2021 - Fatturato e produzione in crescita quasi ovunque rispetto al resto dell'anno e la sensazione che il peggio possa essere finalmente passato. Perlomeno nel settore manifatturi ...

Industria: produzione 2020 in Lombardia -9,8%, meglio stime Nel 2020 la produzione industriale in Lombardia ha registrato un calo del 9,8%, risultato migliore delle previsioni di inizio pandemia.

... 17 febbraio 2021 - Fatturato ein crescita quasi ovunque rispetto al resto dell'anno e la sensazione che il peggio possa essere finalmente passato. Perlomeno nel settore, ...Nonostante questi risultati positivi, in controtendenza con il dato nazionale dove laha ... Il risultato medio del 2020 registra quindi una perdita pesante per ilbergamasco, ...Milano, 17 febbraio 2021 - Fatturato e produzione in crescita quasi ovunque rispetto al resto dell'anno e la sensazione che il peggio possa essere finalmente passato. Perlomeno nel settore manifatturi ...Nel 2020 la produzione industriale in Lombardia ha registrato un calo del 9,8%, risultato migliore delle previsioni di inizio pandemia. (ANSA) ...