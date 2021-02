LIVE – Catanzaro-Casertana 0-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Catanzaro-Casertana, match valevole per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Padroni di casa quarti in classifica a sole quattro lunghezze dal Bari e sei dall’Avellino, mentre la Casertana attualmente è a quota 30 punti a pari merito con Palermo e Juve Stabia. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di mercoledì 17 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Catanzaro (3-5-2): Di Gennaro; Fazio, Martinelli, Scognamiglio; Casoli, Corapi, Carlini, Risolo, Porcino; Di Massimo, Curiale. Allenatore: Calabro. Casertana (4-3-3): Avella; Hadzios, Buschiazzo, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la venticinquesima giornata delC di. Padroni di casa quarti in classifica a sole quattro lunghezze dal Bari e sei dall’Avellino, mentre laattualmente è a quota 30 punti a pari merito con Palermo e Juve Stabia. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di mercoledì 17 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(3-5-2): Di Gennaro; Fazio, Martinelli, Scognamiglio; Casoli, Corapi, Carlini, Risolo, Porcino; Di Massimo, Curiale. Allenatore: Calabro.(4-3-3): Avella; Hadzios, Buschiazzo, ...

