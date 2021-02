Inchiesta mascherine | 8 persone indagate a Roma | sequestri per 70 milioni

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)– Mercoledì 17 febbraio. Ottosonodalla Procura dinell’relativa alle maxi commesse dicomprate dalla Cina durante la prima ondata di Coronavirus. Tra i tanti, nel registro degli indagati l’imprenditore Andrea Vincenzo Tommasi e il giornalista in aspettativa Mario Benotti. Agli atti risultano, in 5 mesi, come scrive “TgCom24”, 1.280 contatti telefonici tra Benotti e il commissario straordinario Domenico Arcuri. leggi anche l’articolo —> Covid, 4 comuni lombardi in zona rossa, 6 regioni a rischio arancione: verso nuove misureper 70 ...