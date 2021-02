Il Gruppo INTERGEA entra in QUEEN CAR a supporto del piano di espansione

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alberto Di Tanno, azionista di riferimento del, acquisisce il 30% delle quote diCar. Un progetto che supporterà la crescita, anche con la nomina di Mario Verna a General Manager e la conferma di Fabrizio Mussino, fondatore dell’azienda, come Amministratore Delegato Alberto Di Tanno, azionista di maggioranza dele di Nobis Assicurazioni, ha siglato un accordo conCar, il cui general manager è Mario Verna, mentre l’amministratore delegato, nonché fondatore, è Fabrizio Mussino: l’intesa prevede la partecipazione diper il 30% delle quote societarie diCar. Il nuovo assetto di governance diCar, nel massimo rispetto della continuità operativa, garantirà un ...

... Presidente delattraverso cui ha contribuito a rinnovare e ripensare le Concessionarie Auto italiane Per comprendere meglio la personalità di Alberto Di Tanno riprendiamo il suo ...nasce nel 2003 a Torino e in breve si colloca tra i player nazionali del settore della distribuzione automotive. In seguito la società ha differenziato le proprie attività in altri ...Per avere un quadro degli scenari della distribuzione automobililistica italiana stiamo chiedendo il parere dei maggiori protagonisti del settore e non potevamo certo trascurare Alberto di Tanno, Pres ...