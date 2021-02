**Governo: Napolitano, ‘bene scelta Mattarella, Draghi saprà affrontare problemi Paese’** (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Non potendo essere presente al dibattito sulla fiducia per ragioni di salute, desidero esprimere il mio convinto sostegno alla scelta del Presidente Mattarella per un governo presieduto da Mario Draghi, e sostenuto con intento unitario da un ampio arco di forze politiche”. Lo sottolinea il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un intervento su ‘La Stampa’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Non potendo essere presente al dibattito sulla fiducia per ragioni di salute, desidero esprimere il mio convinto sostegno alladel Presidenteper un governo presieduto da Mario, e sostenuto con intento unitario da un ampio arco di forze politiche”. Lo sottolinea il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio, in un intervento su ‘La Stampa’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : Governo Draghi, la fiducia a distanza di Napolitano: “Non sarò in aula per ragioni di salute, ma voglio esprimere i… - fattoquotidiano : Marta Cartabia, la professoressa vicina a Cl che Napolitano nominò alla Consulta: chi è la ministra della giustizia… - RobertoScolla : NO COMMENT, se non: il cerchio è chiuso!! ???????? Governo Draghi, la fiducia a distanza di Napolitano: “Non sarò in au… - TV7Benevento : **Governo: Napolitano, 'bene scelta Mattarella, Draghi saprà affrontare problemi Paese'**... - LuciaMosca1 : (Roma, atteso in Senato il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Napolitano: 'Pieno sostegno al nuovo governo')… -