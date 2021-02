Governo Draghi: il premier in Senato per chiedere la fiducia, il suo discorso prima del voto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mario Draghi si presenta oggi in Senato per chiedere il voto di fiducia. Il premier subito dopo il discorso andrà a Montecitorio per consegnare il suo testo. Dopo le 12 comincerà la discussine e, infine, stasera dalle 22, partirà il voto. Mario Draghi: il discorso in Senato “Il primo pensiero che vorrei condividere nel chiedere la vostra fiducia è di combattere con ogni mezzo la pandemia“, comincia così il discorso di Mario Draghi al Senato, che ringrazia chiunque stia lavorando per arginare la pandemia da Covid-19. “Il Governo farà e riforme ma affronterà anche l’emergenza, non esiste un ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mariosi presenta oggi inperildi. Ilsubito dopo ilandrà a Montecitorio per consegnare il suo testo. Dopo le 12 comincerà la discussine e, infine, stasera dalle 22, partirà il. Mario: ilin“Il primo pensiero che vorrei condividere nella vostraè di combattere con ogni mezzo la pandemia“, comincia così ildi Marioal, che ringrazia chiunque stia lavorando per arginare la pandemia da Covid-19. “Ilfarà e riforme ma affronterà anche l’emergenza, non esiste un ...

ricpuglisi : Molti italiani attendono segni tangibili che questo governo sia il Draghi 1, non il Conte 3. Ieri, grazie a… - La7tv : #dimartedi Squadra del Governo Draghi, il commento di Pier Luigi Bersani: 'L'altro giorno una persona al supermerca… - ciropellegrino : Quindi ho capito bene? L'intervista a #Brunetta sullo #smartworking che il Corriere cita oggi è stata rilasciata a… - maANDmo : @LuceAPalazzo Non vi aspettavate uno che diceva siamo nella melma perché eravate dopati dai “siamo i primi in Europ… - ilgiornale : Draghi detta le linee guida del suo governo: campagna di vaccinazione, Recovery Fund e interventi sul fisco. Dalle… -