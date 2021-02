Governo, Draghi al Senato: 'Essenziale il coinvolgimento di Regioni e parti sociali' - La governance del Recovery al Mef (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il coinvolgimento di Regioni, Comuni e parti sociali è uno dei punti salienti del nuovo Governo: 'Non solo è indispensabile, ma Essenziale'. Lo ha detto Mario Draghi nella replica in Aula al Senato , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ildi, Comuni eè uno dei punti salienti del nuovo: 'Non solo è indispensabile, ma'. Lo ha detto Marionella replica in Aula al, ...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - borghi_claudio : Al netto delle prevedibili parentesi euro religiose che tanto non hanno alcun effetto pratico su quanto questo gove… - DipinoFrancesco : RT @IsabellaRauti: #GovernoDraghi #Senato ora dichiarazioni #voto #fiducia #Presidente del Consiglio #Draghi Da ammucchiata Governo non eme… - Giuly0013 : RT @fanpage: Con il nuovo governo le richieste di Renzi, che ha aperto la crisi, rischiano di essere disattese -