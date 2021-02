Enel è campione italiano di sostenibilità. Eni e Stellantis insieme sul podio

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) –per la, sia per i contenuti che per l’utilizzo dei social nella comunicazione della strategia aziendale, seguita da Eni e, che si aggiudicano un secondo posto a pari merito e, a pochissima distanza, Cassa Depositi e Prestiti. E’ quanto emerge da un osservatorio di Reputation Science, società leader in Italia nell’analisi e gestione della reputazione, condotto sulle 150 maggiori aziende italiane, che monitora la loro presenza sul web e la comunicazione e valuta quanto il brand sia associato ai temi della. Sulla base di questa analisi è stato ideato un indice, ESG Perception Index, che valuta la prossimità di ciascun brand ai concetti chiave della(ambiente, csr, diversity, ...

Il Messaggero

