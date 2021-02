Draghi: ‘riforma fiscale passaggio decisivo, è architrave politica bilancio’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Una riforma fiscale segna in ogni Paese un passaggio decisivo. Indica priorità, dà certezze, offre opportunità, è l’architrave della politica di bilancio”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato. “In questa prospettiva – ha proseguito – va studiata una revisione profonda dell’Irpef con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il carico fiscale e preservando la progressività. Funzionale al perseguimento di questi ambiziosi obiettivi sarà anche un rinnovato e rafforzato impegno nell’azione di contrasto all’evasione fiscale”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Una riformasegna in ogni Paese un. Indica priorità, dà certezze, offre opportunità, è l’delladi bilancio”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato. “In questa prospettiva – ha proseguito – va studiata una revisione profonda dell’Irpef con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il caricoe preservando la progressività. Funzionale al perseguimento di questi ambiziosi obiettivi sarà anche un rinnovato e rafforzato impegno nell’azione di contrasto all’evasione”. L'articolo CalcioWeb.

