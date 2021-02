Dieci agenti del carcere di San Gimignano sono stati condannati per tortura (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dieci agenti del carcere di San Gimignano condannati per tortura e lesioni aggravate. Le pene vanno da 2 anni e 8 mesi a 2 anni e 3 mesi. SAN Gimignano (SIENA) – Dieci agenti del carcere di San Gimignano, in provincia di Siena, sono stati condannati per tortura e lesioni aggravante per il pestaggio di un detenuto tunisino in cella nell’ottobre 2018. Le pene, come riportato da La Repubblica, vanno da 2 anni e 8 mesi a 2 anni e 3 mesi. Una sentenza che ha accolto (in parte) la richiesta della Procura di Siena. Il pm Valentina Magrini aveva chiesto condanne a 3 anni per 8 agenti, 2 per un altro e 22 mesi per ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 febbraio 2021)deldi Sanpere lesioni aggravate. Le pene vanno da 2 anni e 8 mesi a 2 anni e 3 mesi. SAN(SIENA) –deldi San, in provincia di Siena,pere lesioni aggravante per il pestaggio di un detenuto tunisino in cella nell’ottobre 2018. Le pene, come riportato da La Repubblica, vanno da 2 anni e 8 mesi a 2 anni e 3 mesi. Una sentenza che ha accolto (in parte) la richiesta della Procura di Siena. Il pm Valentina Magrini aveva chiesto condanne a 3 anni per 8, 2 per un altro e 22 mesi per ...

fattoquotidiano : Condannati per tortura e lesioni aggravate dieci agenti del carcere di San Gimignano: nel 2018 pestarono un detenut… - repubblica : Condannati per tortura i dieci agenti del carcere di San Gimingnano - HuffPostItalia : Torture in carcere a San Gimignano: dieci agenti condannati - simonafabbris : RT @francofontana43: Condannati per tortura i dieci agenti del carcere di San Gimingnano - rep_firenze : Condannati per tortura i dieci agenti del carcere di San Gimignano [di Laura Montanari] [aggiornamento delle 18:05] -