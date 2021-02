Covid, a Napoli trovata una nuova variante: non era mai stata riscontrata in Italia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A Napoli è stata trovata una variante di Covid-19 mai riscontrata prima in Italia. Questa variante del Covid-19 «mai descritta prima in Italia», a quanto riporta Il Messaggero, è stata individuata nell’ambito di una ricerca dell’Istituto Pascale e dell’Università Federico II di Napoli finanziata dalla Regione Campania. nuova variante Covid mai riscontrata in Italia Dopo il tampone, infatti, un professionista di ritorno da un viaggio in Africa, è risultato positivo al Covid-19 e grazie alla collaborazione tra i laboratori della Federico II e del Pascale, Giuseppe Portella della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Aunadi-19 maiprima in. Questadel-19 «mai descritta prima in», a quanto riporta Il Messaggero, èindividuata nell’ambito di una ricerca dell’Istituto Pascale e dell’Università Federico II difinanziata dalla Regione Campania.maiinDopo il tampone, infatti, un professionista di ritorno da un viaggio in Africa, è risultato positivo al-19 e grazie alla collaborazione tra i laboratori della Federico II e del Pascale, Giuseppe Portella della ...

