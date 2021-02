Che Dio ci Aiuti 6, Can Yaman nella serie: ecco che ruolo avrà l’attore (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una bellissima notizia per i fans di Can Yaman: l’attore turco presto approderà sul set di ‘Che Dio ci Aiuti 6’. ecco come. L’affascinante Can ha letteralmente conquistato i cuori di migliaia di telespettatrici, grazie alle sue partecipazioni in pellicole di successo, e soprattutto in ‘DayDreamer‘, la soap opera che l’ha reso celebre. Adesso, nell’attesa di vederlo nei panni di Sandokan, l’attore potrebbe apparire in un’altra seguitissima serie tv e, questo, sta mandando già in tilt tutte le sue fans. Siete curiosi di saperne di più? Vi riveliamo qui i dettagli. Can Yaman in ‘Che Dio ci Aiuti 6’: quando? Secondo molte indiscrezioni, Can Yaman potrebbe far parte del seguitissimo set televisivo di ‘Che Dio ci ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una bellissima notizia per i fans di Canturco presto approderà sul set di ‘Che Dio ci6’.come. L’affascinante Can ha letteralmente conquistato i cuori di migliaia di telespettatrici, grazie alle sue partecipazioni in pellicole di successo, e soprattutto in ‘DayDreamer‘, la soap opera che l’ha reso celebre. Adesso, nell’attesa di vederlo nei panni di Sandokan,potrebbe apparire in un’altra seguitissimatv e, questo, sta mandando già in tilt tutte le sue fans. Siete curiosi di saperne di più? Vi riveliamo qui i dettagli. Canin ‘Che Dio ci6’: quando? Secondo molte indiscrezioni, Canpotrebbe far parte del seguitissimo set televisivo di ‘Che Dio ci ...

