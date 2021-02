Champions League 2020 21 dove vedere le partite oggi mercoledì 17 febbraio | Porto – Juventus su Sky

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)/21 ottavi di finale andata: lemartedì 16 e17in tv e in streaming, la partita in chiaro su Canale 5.unica italiana questa settimana Dopo la pausa invernale riparte la UEFAcon le primed’andata degli ottavi di finale martedì 16 e17con una due giorni di grande calcio che vedrà impegnata la, mentre le altre due italiane Atalanta e Lazio giocheranno la prossima settimana. Tutte lesono su Sky e in streaming su NOW TV, su Canale 5 martedì Barcellona – PSG. Su Sky Anna Billò è la ...

OptaPaolo : 3 - Kylian #Mbappé è il secondo giocatore nella storia della Champions League ad aver realizzato una tripletta al C… - OptaPaolo : 3 - Moise #Kean (20 anni e 354 giorni) è il terzo più giovane marcatore italiano in Champions League nella fase ad… - SkySport : BARCELLONA-PARIS SAINT GERMAIN 1-4 Risultato finale ? ? rig. #Messi (28') ? #Mbappé (32') ? #Mbappé (65') ? #Kean (… - Paroladeltifoso : Champions League ancora i campo stasera, ecco il programma - J__Jack : @lautarvojumped Molto meglio della Champions League, spiaze -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Sky Sport

Tre gol nel tempio blaugrana non li aveva segnati nessuno in una partita ad eliminazione diretta di. Shevchenko c'era riuscito nella fase a gironi, con la Dinamo Kiev, nel 1997: ...Commenta per primo L'allenatore del Lipsia, Nagelsmann vede il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta nell'andata degli ottavi di finale in: 'Ci siamo guadagnati il rispetto del Liverpool'.E andrà sempre peggio In Champions i ricchi non piangono mai ... e comunque nella Top Ten della Football Money League. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che sottolinea l’impossibilità statistica ...La Uefa punta forte sul cambiamento per dire no alla Superlega europea. Dieci gare a girone e non sei come adesso La Uefa ha presentato a tutte le 55 Federazioni calcistiche continentali, una bozza de ...