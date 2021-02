Berlusconi: “Draghi delinea Italia capace di rialzarsi e ripartire” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Il presidente Draghi ha pronunciato un discorso dettagliato e di alto profilo, che guarda al futuro, che delinea un’Italia capace di rialzarsi e di ripartire. E’ quanto gli avevamo chiesto nell’indicare per primi la necessità di una formula di governo che riunisse l’Italia per una grande risposta di fronte all’emergenza”. Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, sottolineando che “quello delineato oggi non è il programma di una maggioranza politica, è un ‘comune denominatore’ nel quale si possono ritrovare forze politiche diverse e alternative fra loro”. “La conferma della vocazione Europea e Atlantica come orizzonte del nostro Paese, l’impegno ad una riforma del fisco che comprende la riduzione del carico ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Il presidenteha pronunciato un discorso dettagliato e di alto profilo, che guarda al futuro, cheun’die di. E’ quanto gli avevamo chiesto nell’indicare per primi la necessità di una formula di governo che riunisse l’per una grande risposta di fronte all’emergenza”. Così Silvio, leader di Forza, sottolineando che “quelloto oggi non è il programma di una maggioranza politica, è un ‘comune denominatore’ nel quale si possono ritrovare forze politiche diverse e alternative fra loro”. “La conferma della vocazione Europea e Atlantica come orizzonte del nostro Paese, l’impegno ad una riforma del fisco che comprende la riduzione del carico ...

riotta : Senza offesa per quelli che i giornali chiamano 'ribelli anti Draghi di Forza Italia' che minaccerebbero disastri s… - fattoquotidiano : Dopo giorni di crisi di nervi e lamentele, Forza Italia è ancora nel caos. Silvio Berlusconi è dovuto correre ai ri… - Capezzone : Su @atlanticomag Andrea Tosi sul senso dell’incontro Salvini-Berlusconi, riavvicinamento per far pesare di più il c… - fabpmcg : RT @info_zampa: @matteorenzi Discorso di #Draghi, la foto di #Renzi... manco Berlusconi era così egocentrico, forse Trump ???? - laratta_enzo : RT @berlusconi: Il Presidente Draghi ha pronunciato un discorso dettagliato e di alto profilo, che guarda al futuro, che delinea un’Italia… -